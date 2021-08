Secondo il Daily Star, Il Milan avrebbe pronta un'offerta per Bernardo Silva. Il portoghese ha espresso da tempo la volontà di trasferirsi e sperava di farlo in Spagna, ma sia Barcellona che Atletico Madrid non hanno concluso le trattative, motivo per cui sul giocatore sembra essersi fiondato il Milan. L'idea dei rossoneri è quella di pagare 15 milioni di sterline per il prestito biennale e 30 per il riscatto obbligatorio, offerta che se accettata permetterebbe al Manchester City di rientrare dell'investimento di 43 milioni di sterline fatto nel 2017.