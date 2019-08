Il futuro di Paul Pogba sembrerebbe legato a doppio filo a Sergej Milinkovic Savic. Il valzer del centrocampo non è ancora partito: dalla Spagna rilanciano di un possibile interesse del Real per Eriksen - che piace anche allo United. Ma il destino del francese, e l'effetto domino conseguente, è appeso ad un filo.



MERCATO LAZIO - Tutto dipende da Pogba, anche il futuro di Milinkovic. In Inghilterra Eurosport riporta le parole di Nemanja Matic, centrocampista dello United e compagno di squadra del francese: "Vorrei che Pogba rimanesse, ma ogni cosa è possibile". Nel frattempo il Daily Star rilancia, con qualche confusione nei numeri: "Simile per caratteristiche a Bruno Fernandes, Milinkovic Savic è stato accostato molte volte in passato allo United. Potrebbe avere un prezzo intorno alle 40 milioni di sterline, molto meno di quanto chiede lo Sporting". Lotito in realtà chiede almeno il doppio per il suo centrocampista.