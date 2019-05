La voglia di ricongiungersi con Antonio Conte fa la differenza. Come scrivono in Inghilterra, Victor Moses, esterno del Fenerbahce, dove è in prestito biennale dal Chelsea, ha rotto col club turco, voglioso di seguire il suo manager in Blues nella nuova avventura all'Inter.



Esterno tutta fascia nel 3-5-2 o nel 3-4-3, il nigeriano è stato tra i punti di forza del Chelsea contiano che sbancò la Premier League nella stagione 2016-17. E ora, i due, possono ritrovarsi all'Inter, alla ricerca di profili come quello dell'ex Liverpool.