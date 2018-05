Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Manchester United ha proposto al Valencia un'offerta superiore ai 35 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Joao Cancelo in caso di mancato riscatto da parte dell'Inter. Il club nerazzurro ha tempo entro il 31 maggio per ufficializzare il riscatto proprio per 35 milioni e il Valencia non è disposto a trattare per le offerte superiori che sta ricevendo.