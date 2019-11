In casa Napoli, la bufera può trovare calma in un cognome ben preciso: Al-Thani, sceicco proprietario del Paris Saint-Germain. Il numero uno dei francesi, infatti, sarebbe interessato a subentrare a De Laurentiis alla guida del club partenopeo. Lo riporta il Daily Mail, svelando un'indiscrezione che - se confermata - avrebbe del clamoroso: sarebbe pronta un'offerta da 560 milioni di euro. I recenti fatti accaduti all'ombra del Vesuvio starebbero facendo vacillare De Laurentiis, che tra un paio di settimane tornerà in Italia dopo alcuni impegni cinematografici negli Usa.