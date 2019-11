Pete Sharland, giornalista di Eurosport Uk alimenta le voci su un possibile approdo di Pep Guardiola lla Juve: "C'è una possibilità che lasci il City in estate - le parole del giornalista inglese -. E' insofferente e la squadra è in difficoltà. Ci sono cose che lo irritano come la VAR, se non dovessero investire nel progetto, un club come la Juventus sembra l'opzione più ovvia per lui. La pressione sarà tutta su Maurizio Sarri se non riuscirà a vincere la Champions League e già in passato ci sono stati contatti con i bianconeri".