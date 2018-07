Dopo aver lasciato andare Cristiano Ronaldo ora il Real Madrid deve necessariamente trovare il sostituto. Un compito non facile per il club spagnolo che però, secondo quanto riporta il The Sun, sta considerando l'acquisto di Harry Kane come prima scelta. Il Real Madrid infatti per arrivare all'attaccante avrebbe offerto 150 milioni di euro al Tottenham più il cartellino di Gareth Bale, pronto a tornare in Inghilterra.