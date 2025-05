Dall'Inghilterra: Paratici verso il ritorno al Tottenham, c'è l'accordo

Nelle ultime ore si erano rincorse le indiscrezioni sulla riapertura della pistadopo l'incontro con il patron del club rossonero Gerry Cardinale, ma oltremanica assicurano come in realtà per l'ex dirigente della Juventus, fermo fino al prossimo 20 luglio per squalifica, sia pronta una nuova sfida ancora alla guida degli Spurs.- Secondo quanto riferito da TBR Football,. Dopo dieci anni alla Juventus, nell'estate del 2021 Paratici si era insediato nel club londinese con cui ha lavorato per due anni e mezzo, fino allo stop imposto dalla FIFA per la squalifica di due anni e mezzo che ora sta finendo di scontare.

In estate Paratici sarà nuovamente libero di operare e, dopo nuovi colloqui con il patron del Tottenham, sembra essere arrivata la fumata bianca per il ritorno.- Il dirigente italiano, si legge, farebbe parte del team sportivo degli Spurs, assieme al nuovo CEOarrivato dall'Arsenal., tra cui il futuro della panchina in caso di addio di, con il nome di Simone Inzaghi che ha già fatto capolino.- Secondo gli inglesi dunque nulla da fare per il Milan, che hanno in Fabio Paratici uno dei candidati pr il ruolo di nuovo direttore sportivo. Un, una videochiamata, aveva rilanciato le sue quotazioni nell'ampio casting che Giorgio Furlani, CEO del club rossonero, porta avanti e che vede coinvolti anche Tdell'Atalanta,(libero dopo l'addio alla Lazio) edel Napoli.

