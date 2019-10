In Premier ci sono due club che navigano in pessime acque e sono prossime a grandi rivoluzioni interne: Tottenham (nono posto e una batosta in Europa che ha fatto rumore) e Manchester United. In cinque anni alla guida degli Spurs, la panchina di Maurcio Pochettino non è mai stata tanto a rischio. Il Sun, riprendendo le parole del giornalista sportivo Duncan Castles, rilancia la notizia secondo la quale Pochettino sarebbe pronto ad un cambio di panchina. Dal Tottenham allo United: "​Le informazioni che ho ricevuto da qualcuno vicino a Pochettino sono che l'argentino ha preso di mira un nuovo lavoro" ha detto Castles: "E il club che sarebbe intenzionato a guidare è il Manchester United".