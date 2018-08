La chiusura del mercato in Premier League allontana ulteriormente l'ipotesi di un trasferimento di Paul Pogba. Il Manchester United ha trattenuto con decisione il proprio centrocampista, nonostante il forte pressing del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, i blaugrana - che avrebbero tempo fino al 31 agosto per chiudere il colpo - si sono ormai arresi e aspetteranno fino alla prossima estate per tentare l'assalto all'ex Juventus. Pogba, il cui rapporto con Mourinho è sempre più complicato, resta allo United. Almeno per questa finestra di mercato.