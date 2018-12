Paul Pogba via dal Manchester United? Il futuro del francese continua a tenere banco in Inghilterra, nonostante l'addio del 'nemico' Mourinho. Queste le parole di Kieran Maguire, esperto di calcio e finanza, al Daily Star: "Pogba è chiaramente non a suo agio nel Manchester United. Se potesse organizzare un trasferimento a gennaio, ne sarebbe assolutamente felice. In un mondo ideale tornerebbe in Francia, magari in prestito al Psg. Ovviamente, però, potrebbe anche tornare alla Juventus, dove ha messo in mostra il suo miglior calcio. Penso che gli piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo, sarebbe una combo veramente di alto profilo"