Arriva dall'Inghilterra una clamorosa indiscrezione svelata dal Sunday Express e che coinvolge direttamente il centrocampista del Manchester United e prossimo rivale della Juventus in Champions League, Paul Pogba. Che il centrocampista francese non fosse in ottimi rapporti con Josè Mourinho era chiaro da tempo, ma ora la rottura è definitiva e porterà il Campione del Mondo all'addio a gennaio.



HA CHIESTO LA CESSIONE - Secondo il quotidiano inglese Pogba ha comunicato ufficialmente alla dirigenza del club che vuole la cessione nel corso della prossima campagna trasferimenti invernale. Lo ha fatto per rispetto nei confronti del club che, così, avrà tempo per trovare un sostituto all'altezza. "Se non sei felice non puoi dare il massimo" aveva detto in un'intervista e lo ha confermato ai vertici dei Red Devils.



VUOLE LA JUVENTUS - Che futuro quindi per Pogba? La cessione è sicuramente l'unica possibilità e sebbene sia stato a lungo corteggiato dal Barcellona nel corso dell'estate, Pogba ha anche detto ai manager del Manchester United che il suo desiderio è quello di tornare alla Juventus per giocare accanto a Cristiano Ronaldo. La sua volontà sarà decisiva? La palla passa ai Red Devils che ora dovranno assecondare o meno la volontà del giocatore.