Perché Immobile non è il lista? La domanda rimbalza dall'Inghilterra: come è possibile che, nonostante i gol fatti, Immobile non sia neppure in lista per il Pallone d'Oro? In un articolo pubblicato sul sito ‘Dream Team’ parole al miele per Ciro Immobile.



BENZEMA - Secondo il portale inglese, addirittura, con i suoi 40 in 46 partite tra coppe e campionato, Immobile doveva essere inserito tra i 30 candidati per il Pallone d’Oro. Con un escluso eccellente: davvero Karim Benzema, fermo a 12 reti, meritava di essere in lista?