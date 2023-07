Rasmus Hojlund non convince appieno il Manchester United, specialmente per i 70 milioni di euro che sta chiedendo l'Atalanta per lui. Diversi scout hanno espresso perplessità sia sulle statistiche del bomber danese, sia sui possibili paragoni con Haaland che potrebbero provarlo dal punto di vista mentale.



Per questo, secondo il Daily Mirror, sono 3 le alternative che Ten Hag sta valutando sul mercato e sono Kolo Muani dell'Eintracht, Goncalo Ramos del Benfica e soprattutto Victor Osimhen del Napoli. Tutti con valutazioni molto alte, ma con più esperienza alle spalle di Hojlund.