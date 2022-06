Secondo quanto riferito da The Athletic, Cristiano Ronaldo è stato offerto al Chelsea. Il club londinese è alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku e dal canto suo Ronaldo è rimasto scottato dall'annata trascorsa a Old Trafford, culminata con la mancata qualificazione in Champions League.



L'incontro sarebbe andato in scena la settimana scorsa in Portogallo e avrebbe visto protagonisti Jorge Mendes e il nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly. Ancora non è chiaro, si legge, se i londinesi approfondiranno la questione.