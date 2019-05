Nemmeno un'eventuale vittoria dell'Europa League nella finale tutta londinese con l'Arsenal potrebbe garantire a Maurizio Sarri di tenersi stretta la panchina del Chelsea. Dall'Inghilterra i rumors sono sempre più insistenti sui rapporti decisamente tesi tra l'allenatore italiano, capace comunque di conquistare un terzo posto in Premier League e di riportare il club in Champions, e la dirigenza dei Blues. Un nervosismo figlio di incomprensioni sul mercato, di una gestione dello spogliatoio con alcuni big (Hazard su tutti) non sempre serenissima e dello scarso sostegno mostrato dalla società durante il periodo di maggiori difficoltà della squadra tra gennaio e febbraio, quando le voci di esonero si susseguivano.



Secondo l'edizione del Times, Sarri starebbe facendo pressione per avere notizie certe sul suo futuro in tempi rapidi. Che si tratti di esonero, col nome di Frank Lampard in grande ascesa dopo la grande stagione alla guida del Derby County in Championship, o di rispetto del contratto firmato fino a giugno 2021, l'ex tecnico del Napoli spinge affinché Abramovich prenda una decisione immediatamente dopo la partita di Baku del prossimo 29 maggio. In ballo infatti ci sono le eventuali proposte dall'Italia, con Milan e Roma (in alternativa a Gasperini) e la suggestione Juve alla porta, e il futuro dei collaboratori di Sarri, i cui contratti scadono a fine giugno.