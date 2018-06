Maurizio Sarri è sempre più vicino al Chelsea. L'ennesimo indizio arriva dal London Evening Standard. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi, Gianfranco Zola, che farà parte dello staff di Sarri, volerà a Londra mercoledì per concludere gli accordi con i Blues. Il club è a lavoro per concordare con Antonio Conte la fine del contratto che lo lega al Chelsea fino al 2019. Standard è sicuro che Sarri sarà il prossimo allenatore del Chelsea nelle prossime ore, visto che Zola volerà a Londra in settimana dopo aver interrotto il contratto in Sud Africa come opinionista televisivo durante la Coppa del Mondo. Il Chelsea pagherà una tassa di rilascio di 5 milioni di euro al Napoli.