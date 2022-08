La stampa inglese insiste e diversi quotidiani oggi spingo con forza sull'idea del Chelsea per rinforzare l'attacco a disposizione di Thomas Tuchel e l'obiettivo principale è l'esterno d'attacco portoghese del Milan, Rafael Leao. Il club rossonero non vuole venderlo, ma c'è una clausola rescissoria da 150 milioni di euro nel suo contratto che non permetterebbe opposizioni se pagata.