Il clamore e le reazioni avverse di gran parte del mondo del calcio, e in particolare dei tifosi, starebbero facendo cambiare idea ad almeno una fra le sei società inglesi che fanno parte del novero dei 12 club fondatori della Superlega. Se così fosse si aprirebbe una prima spaccatura clamorosa fra i club 'scissionisti', con conseguenze imprevedibili per lo sviluppo del progetto. Ricordiamo che da una parte Uefa e Fifa hanno dichiarato che i club della Superlega sono ancora in tempo a tornare sui loro passi, mentre dall'altra il presidente del Real Madrid (e della Superlega) Florentino Perez ha detto che "il contratto della Superlega è vincolante, nessuno può andarsene, lavoreremo tutti insieme". Secondo la stampa inglese (Times e Guardian) il nome del club che ci starebbe ripensando sarebbe uno fra Manchester City e Chelsea.