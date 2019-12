L'avventura al Napoli non si è conclusa nel migliore dei modi per Carlo Ancelotti. Nonostante il 4-0 rifilato al Genk nell'ultima gara di Champions League, il tecnico di Reggiolo è stato esonerato.



Ora per l'ex Milan si apre una nuova opportunità. Ad un passo il suo passaggio sulla panchina dell'Everton, che non vive un buon momento. ​I Toffees occupano le zone basse della classifica, a +3 sulla terzultima Southampton.



Servirà Carlo Ancelotti per far risalire il club e puntare più in alto. Nel frattempo oggi il Daily Mail fornisce ulteriori dettagli: Ancelotti firmerà il contratto lunedì prossimo e sabato sarà già in quel di Liverpool per assistere alla sfida proprio tra i padroni di casa dell'Everton e l'Arsenal.