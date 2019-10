Secondo quanto rivelato dall'edizione inglese di goal.com, il Manchester United ha fatto un pensiero la scorsa estate sul portiere della Juventus Wojciech Szczesny. Il numero uno polacco era finito nel mirino dei Red Devils quando la trattativa per prolungare il contratto di De Gea si trovava a un punto morto, con la possibilità esistente di perdere a parametro zero a giugno 2020 lo spagnolo.



La Juve non ha mai aperto a questo tipo di scenario, respingendo le avances dello United e avviando già nelle scorse settimane i primi contatti per impostare il prolungamento di Szczesny, attualmente legato al club bianconero fino a giugno 2021.