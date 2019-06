La Serie A torna ad offrire occasioni e suggestioni. Uno dei nomi più gettonati in questo momento del calciomercato è Joachim Andersen. Il difensore della Sampdoria è reduce da un’ottima stagione. Un rendimento che aveva indotto l’Arsenal a mettergli gli occhi addosso. Un sondaggio concluso con un nulla di fatto. Tuttavia, ora sono in tanti a fare la corte al danese. Secondo il Daily Mail, in pole ci sarebbe il Tottenham, ma anche la Juventus è pronta a farsi valere. I bianconeri devono comunque fare i conti con una concorrenza importante anche tra i club italiani: Milan e Napoli sono pronti a farsi avanti.