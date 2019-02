Antonio Valencia ha detto no a Newcastle e Fulham che lo volevano il 31 gennaio. In particolare l'allenatore dei Cottagers Claudio Ranieri puntava molto sul terzino dello United, il quale però ha rifiutato cortesemente le proposte ricevute. L'esterno si libererà così a parametro zero a giugno e rimane un nome da tenere d'occhio in orbita Inter.