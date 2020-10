. A maggior ragione se il club di Serie A che ha perso è quello che ha comandato come mai prima la Serie B dell'anno prima. Ma è quello che è successo ieri sera, allo stadio Vigorito:o, conche torna a casa con uno scalpo d'eccezione, quello di FilippoUn predestinato da una parte,, che ha vinto tutto da calciatore in carriera,Alessioha vissuto il calcio di provincia, respirando campi lontani dalla luce della ribalta, dagli interessi mediatici e dalle colonne sonore all'ingresso in campo delle squadre: cresciuto nel, ha respirato l'aria della Prima Squadra nel 2000, poi. Il massimo che è riuscito a fare con gli scarpini ai piedi è stato una stagione in C,,con, non pochi per un difensore centrale, colClasse '80, inizia a fare l'allenatore subito coi lombardi, nella stagione 2014/15, passando da calciatore a mister:Un inizio da incubo, che rischia di mandare gambe all'aria una carriera ai primi passi.. Si rimbocca le maniche e riparte, come ha fatto da calciatore,, nel: due stagioni, un tredicesimo posto nella prima e un sorprendente terzo nella seconda, quando arriva il ko nella semifinale playoff per la C contro ilL'anno dopo, nel, passa al: quarto posto, altra semifinale playoff, altra sconfitta, questa volta contro il. In quella stagione, in quel girone, il, a trionfare nella post season è l', che negli occhi del suo presidente, l'ex centrocampista del, ai tempi del reality, Lorenzo, nota delle qualità uniche in Alessio Dionisi, nel suo 4-3-1-2 e nella sua fiducia ai giovani. E decide così di dargli una chance tra i pro'. Quello che realizzò il suo sogno, andando ad allenarsi con la Juve vincendo il reality, ne concede uno al tecnico toscano.Il resto è storia nota: da neopromosso porta l'al terzo posto nel, elimina ilai playoff e viene eliminato ai quarti di finale dal. E qui, altro step:Salvezza e gioco brillante, lo chiama l'Empoli per ricostruire e lui... ricostruisce: 4-3-1-2, verticalità, con. Un'escalation incredibile per chi, sei anni fa, nei dilettanti, veniva esonerato dopo 0 gol in 7 partite...@AngeTaglieri88