Mattia Perin è pronto all'esordio stagionale con la maglia della Juventus: domenica sera a Frosinone Allegri lo lancerà dal primo minuto, per difendere i pali della porta bianconera. Curioso che ciò avvenga proprio contro i ciociari, per lui che è nativo di Latina e che in passato si era reso protagonista di un post su Instagram che aveva suscitato numerose polemiche.



QUEL POST GALEOTTO E L'ESORDIO A FROSINONE - "A Vallecorsa cambiò la storia, tuo nonno parla arabo… il mio fondò Littoria", questa la frase che scatenò la bufera persino in senato: durante un "battibecco" con un tifoso del Frosinone, Perin fece riferimento alle cosiddette Marocchinate, cioè agli stupri e alle violenze subite nel 1944 dalle popolazioni della Ciociaria da parte delle truppe marocchine, prima delle scuse pubbliche. Adesso la carriera in Serie A con la maglia della Juve parte proprio da Frosinone: i tifosi gialli non lo accoglieranno sicuramente con applausi.