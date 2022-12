Intervenuto alla Bobo TV, l’ex calciatore, Christian Vieri, ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto protagonista nel corso del trasferimento dall’Inter al Milan.



“Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando vado al Milan, io vado via dall’Inter per giocare in vista del Mondiale. Per questo ho scelto il Milan. Dopo 6 mesi, meritatamente non giocavo, facevo fatica a fare tutto. Sono stato da Dio con Ancelotti. Parlo con Lippi e mi dice di giocare dopo gennaio, in vista dei Mondiali. Decido di andare a giocare, scelgo Monaco perché soffrivo per la panchina. Stavo benissimo al Milan, ma dovevo giocare. Preferivo andare in Serie B, ma giocare 90 minuti. Stavo bene, giocavo e segnavo, poi mi sono fatto male. Lippi mi dice: “Guarda Bobo, tu devi venire con me ai Mondiali. Non so se giocherai o no poi”. Io gli ho risposto che non ci sarebbero stati problemi sul minutaggio. Poi mi sono fatto male e non sono andato, ma il Mondiale è il Mondiale”.