Un pensiero fisso nelle idee di Cristiano Giuntoli. Alejandro Grimaldo è tornato prepotentemente in orbita Napoli, ci sono stati nuovi contatti con il Benfica e l'entourage del giocatore. L'esterno spagnolo classe 1995 è considerato il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina, ma resta viva anche la candidatura di Lainer del Salisburgo.



TRA CLAUSOLA E VALUTAZIONE - Negli ultimi mesi il club lusitano ha abbassato leggermente le pretese su un gioiello seguito a lungo anche dalla Juventus. La prima richiesta era sui 40 milioni, ora si può chiudere a 30. Questo perché Grimaldo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 e non disdegnerebbe l'idea di provare una nuova esperienza. Il Napoli spera di trovare in Jorge Mendes un alleato per cercare di abbassare ulteriormente le richieste del Benfica e provare a strappare Alejandro a una folta concorrenza.