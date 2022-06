Come sappiamo sicuramente la Fiorentina cercherà di completare un colpo in attacco col fine di accontentare le richieste di Vincenzo Italiano: l’obiettivo è quello di regalare al tecnico un parco attaccanti capace di competere su più fronti e vista la parziale bocciatura di Cabral, che comunque vorranno valutare sin dal ritiro di Moena, la dirigenza viola sta valutando i primi profili sul mercato.



Uno dei più seguiti è senza dubbio Agustin Alvarez del Penarol, per il quale oggi però giungono notizie non positive con la Fiorentina. Il Penarol, che solo 6 mesi fa aveva deciso di bloccare il passaggio dell’uruguaiano a Firenze, avrebbe ricevuto un’offerta da parte di un’altra squadra della Serie A: secondo Sport 890 il club sudamericano avrebbe ricevuto un’offerta di 7.5 milioni più il 20% sulla successiva rivendita. A sferrare l’attacco il Sassuolo di Carnevali che, per prepararsi all’imminente partenza di Scamacca, sta cercando il profilo idoneo per rimpiazzarlo. Adesso che farà la Fiorentina?