Ieri sera era sugli spali della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam per assistere all'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, ma Fabio Paratici è già al lavoro per costruire la Juventus che verrà. Chiuso il colpo Ramsey, che arriverà a parametro zero dall'Arsenal, sono tanti i tavoli su cui il responsabile dell'area sport bianconera è attivo, tra contatti e prime richieste di informazioni.



OCCASIONE MANOLAS - Si comincia dalla difesa, che vivrà una profonda operazione di ringiovanimento. De Ligt e Varane sono i due profili più costosi - e per cui la concorrenza è più agguerrita - , per questo motivo dalle parti della Continassa continua a essere seguito con attenzione Kostas Manolas, la cui clausola rescissoria da 36 milioni di euro rappresenta un'occasione. E la presenza di Mino Raiola rappresenta un assist importante per la Juve.



CONTATTI PER ICARDI - La difesa non sarà il solo reparto che cambierà: a centrocampo continuano le manovre sottotraccia per il ritorno di Pogba, ma è ancora in attacco - un anno dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo - che il club del presidente Agnelli potrebbe piazzare il grande colpo. Mauro Icardi continua ad avere in Paratici un estimatore molto importante e, come scrive Repubblica, i contatti con Wanda Nara stanno proseguendo anche in queste settimane. Aspettando di capire come finirà questa stagione, la Juve è già attivissima per la prossima.