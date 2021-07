, ma attende il mercato e lo farà a modo suo:E' questa la decisione presa dal terzino classe '96 che, riferiscono De Telegraaf e altri quotidiani locali, ha chiesto alla società di Eindhoven di poter continuare a lavorare individualmente. Una mossa dettata dalla possibilità di cambiare aria, perché su Dumfries è forte l'interesse diedche studiano l'offerta giusta per convincere il PSV a cedere il nazionale olandese.- Una decisione che, in attesa dell'evoluzione delle trattative, è data anche da questioni di campo. Dumfries infatti, si legge, avrebbe chiesto di lavorare individualmente per non condizionare la preparazione dei compagni in vista dei, che vedranno il PSV affrontare i danesi dal(martedì 3 agosto l'andata in Olanda, martedì 10 agosto il ritorno in Danimarca)- Buona notizia per i due club interessati, l'Everton ma soprattutto l'Inter.sulla fascia destra e lo stesso giocatore verrebbe volentieri in Italia. L'operazione, però non è entrata nel vivo, perché se il PSV è consapevole di poter perdere il terzino, non vuole farlo a buon mercato: no al prestito con diritto di riscatto per ora, solo cessione a titolo definitivo per incassare. La pista però non tramonta,per provare a convincere gli olandese ad ammorbidire le loro posizioni e aprire così una strada. Intanto Dumfries lavora a parte, aspettando notizie dal mercato.