sotto ogni punto di vistaIl colpo di mercato più oneroso dell'estate 2022, la grande scommessa affrontata e poi persa, almeno nell'immediato, da Paolo Maldini e Frederic Massara ha lasciato in eredità un pesante fardello sia a livello economico che tecnico nel club rossonero.- mandandolo in campo appena 9 volte da titolare nell'ultimo campionato - ed escludendolo sistematicamente dalle partite chiave della fase decisiva della stagione. Circostanze piuttosto chiare che hanno prodotto la convinzione nella nuova area sportiva che l'ex Bruges non possa fare più parte di questo progetto e cheAnche per finanziare i prossimo movimenti in entrata nel reparto offensivo, dall'esterno destro al vice-Giroud.- Se nei giorni scorsi avevamo registrato una prima manifestazione di interesse da parte dell'e qualche richiesta di informazioni pure in Ligue 1 e Bundesliga,ed in particolare dal quotidiano Eindhovens Dagblad. La partenza improvvisa di Xavi Simons , riscattato dal Paris Saint-Germain per 6 milioni e prossimo ad un nuovo trasferimento nel caso in cui sia Mbappé che Neymar rimanessero a disposizione di Luis Enrique,all'altezza. Un altro investimento su un giocatore giovane e di prospettiva e, sotto contratto del Milan fino a giugno 2027 e a bilancio per circa 28 milioni. Una somma consistente che mette nelle condizioni il club rossonero di valutare offerte non inferiori aiper registrare un effetto benefico sulle proprie casse.. L'acquisto più caro di sempre continua ad essere quello dell'estate dell'attaccante serbo Mateja Kezman, pagato il corrispettivo di 14 milioni di euro, cifra leggermente superiore ai 12,5 recentemente sborsati per avere dal Bruges Noa Lang, vecchio pallino del Milan, o per l'attuale calciatore del Napoli Hirving Lozano. Ecco perché, una condizione poco gradita a Furlani e Moncada ma che col passare delle settimane rischia di diventare la soluzione obbligata per liberare un posto in un reparto oggi affollato da alti esuberi di rilievo come Messias, Rebic e Origi.