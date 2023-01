Un altro ex campione del calcio mondiale in gravi condizioni. Stiamo parlando di Marc Overmars, attualmente ds dell’Antwerp, che ha patito un mese fa un ictus ed è stato ricoverato in ospedale. Il bollettino medico a meno di 30 giorni dalla sua ospedalizzazione però non lascia tranquilli. L’ex Arsenal e Barcellona ha riportato un danno irreparabile al cuore che ora è in grado di pompare solo il 30% della sua capacità totale. Per il Telegraaf, le condizioni dell’olandese sono critiche.