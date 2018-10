La Roma manda su tutte le furie Mino Raiola. Come scrive soccernews.nl, portale olandese, il club giallorosso sta pensando di cedere in prestito Justin Kluivert nel mercato di gennaio, cosa che ha fatto arrabbiare il procuratore del talento olandese, arrivato in estate dall'Ajax, pronto a non favorire l'operazione. Il figlio di Patrick, a Roma, sta trovando poco spazio e i giallorossi, per non fargli perdere una stagione in panchina, vogliono provare la carta prestito per farlo crescere. Il clase '99, in estate, era stato cercato anche dal Manchester United.