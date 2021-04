La Roma avrebbe dimostrato un forte interesse per Ryan Gravenberch. La cifra da spendere per il cartellino del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 25 milioni ma sembrerebbe che i dirigenti dell'Ajax siano intenzionati a chiedere molto di più, riferiscono i media olandesi. Aspetto da non sottovalutare - secondo i media olandesi - è l’agente di Gravenberch, ovvero Mino Raiola, ben conosciuto tra le mura di Trigoria. Sul centrocampista dell'Ajax c'è pure il Chelsea.