In Ucraina ne sono sicuri: il primo colpo del nuovo Genoa a Stelle&Strisce sarà Andriy Yarmolenko.



Secondo diverse testate dell'ex paese sovietico il 32enne centrocampista del West Ham sarebbe pronto per raggiungere il suo vecchio selezionatore in nazionale Andriy Shevchenko al Grifone.



Centrocampista offensivo o attaccante esterno, dopo aver disputato gran parte della carriera alla Dinamo Kiev, Yarmolenko è espatriato nell'estate 2017 per accasarsi al Borussia Dortmund prima e al West Ham poi, dove è arrivato dopo una sola stagione in Westfalia.



In nazionale conta 106 presenze e 44 reti.