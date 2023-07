Dall'Ucraina rilanciano. Nonostante la scadenza di contratto nel 2024, secondo quanto riportato in patria lo Shakhtar Donetsk non vuole sacrificare a buon mercato l'estremo difensore Anatoliy Trubin, portiere cercato e seguito con grande attenzione dall'Inter per sostituire Andrè Onana, a un passo dal Manchester United in cambio di una cifra vicina ai 55 milioni di euro.



LO SHAKHTAR VUOLE 35 MILIONI - Secondo le informazioni del portale Sport.ua, il club del Donbass vuole 35 milioni per Trubin, con il club nerazzurro che chiaramente non è disposto a pagare una cifra del genere per un portiere il cui contratto scade tra un anno, anzi la volontà è quella di ridurre l'importo da riconoscere allo Shakhtar offrendo una percentuale sull'ulteriore rivendita del giocatore, rimanendo dunque su una cifra di 10-12 milioni di euro.



I SOCIAL INGANNANO - Nonostante gli ammiccamenti social di Trubin dunque, probabile che ci sia da trattare più del previsto dunque con il ds degli ucraini, l'ex Cagliari Darijo Srna, anche se il classe 2000 rimane l'obiettivo primario per la porta.