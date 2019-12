Quella di questa sera contro la sua ex Inter potrebbe essere l'ultima partita per Thiago Motta alla guida del Genoa.



Indipendentemente dal risultato che i rossoblù otterranno a San Siro il destino dell'italo-brasiliano appare già scritto. Almeno questo è ciò che sostengono i media uruguaiani secondo i quali Enrico Preziosi avrebbe già trovato l'accordo con Diego Lopez.



In particolare il quotidiano on-line La Prensa sostiene che Lopez, da qualche ora ormai ex allenatore del Penarol, nei prossimi giorni tornerà in Italia per assumere la guida del Grifone. Il portale si spinge addirittura oltre affermando che l'ex giocatore e tecnico del Cagliari verrà presentato ufficialmente venerdì 27.