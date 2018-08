In difesa, sulla fascia destra la Sampdoria ha un padrone incontrastato. E' Bartosz Bereszynski, terzino polacco che si è preso la maglia da titolare con mister Giampaolo e non l'ha più lasciata. Alle sue spalle, l'alternativa è rappresentata da Jacopo Sala, che però non ha convinto pienamente la dirigenza blucerchiata. Ecco perchè gli uomini mercato doriani starebbero monitorando altre piste, e in particolare quella che conduce a Guillermo Varela, calciatore accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina.



Il terzino destro classe 1993 era già stato proposto ai vertici di Corte Lambruschini qualche tempo fa: la Samp dal canto suo aveva osservato le prestazioni dell'ex Manchester United, oggi al Peñarol, nel corso del Mondiale di Russia. Stando ai media uruguaiani, Varela sarebbe in procinto di diventare un giocatore della Sampdoria. Il terzino destro dovrebbe sostenere l'ultimo allenamento venerdì, prima di trasferirsi a Genova.



A confermare l'addio al club attualmente proprietario del cartellino ci sono anche le dichiarazioni rilasciate dall'agente Pablo Bentancur a Sport890: ""Fino al 31 di agosto c'è tempo per lasciare l'Uruguay" ha detto il procuratore. "La sua esclusione è semplice: se dovesse giocare col Penarol la sua cessione sarebbe più complicata. Siamo comunque già d'accordo con il club per il suo addio". Se direzione Fiorentina, o direzione Sampdoria, è ancora da decifrare.