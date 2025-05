Dalla beffa europea al Clasico che vale una stagione: il Barcellona si aggrappa a Yamal per rovinare l’addio di Ancelotti

. Nella giornata di domani, domenica 11 maggio alle ore 16.15, ci sarà, infatti, il, il quarto della stagione. Una partita mai banale, ma che mai come in questa stagione può decidere le sorti del campionato.Dopo la- con i blaugrana che partivano favoriti nel doppio confronto con l’Inter e, invece, contro ogni pronostico sono stati i nerazzurri a passare il turno, in una partita pazza, con tanti ribaltamenti di fronte – c’è, quindi la possibilità di rialzare la testa per il Barcellona, con uno. Nelle due gare di Champions, le sue giocate hanno incantato tutta l’Europa, ma non sono bastate al Barca per strappare il pass per la finalissima. Adesso, però,

A quattro giornate dal termine del campionato,. Più indietro, invece, l’Atletico del Cholo Simeone, terzo a 67 lunghezze. Il Clasico in programma domani, quindi, avrà grandissima importanza per le sorti della stagione.

La partita assumerà anche un valore speciale per. Il tecnico italiano, infatti,. Al suo posto è già pronto, che nella giornata di venerdì 9 maggio ha annunciato che la prossima stagione non sarà più l’allenatore del Bayer Leverkusen.