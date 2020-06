"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".potrebbe riassumere così, quando è stato, senza colpo ferire: il fischietto, che ha diretto parecchi match della massima competizione europea, tra cuiè stato fermato dalle forze dell'ordine nell’ambito di un’operazione atta a sgominare un’organizzazione delinquenziale.I -La testata croata 24Sata racconta che Vincic (foto il posticipo) fossecolei che gli investigatori ritengono sial'operazione, ha spiegato la polizia slovena, ha portato all’a, oltre che aVincic è stato, quando la polizia ha capito che non c'entrava nulla coi crimini.Ecco le sue spiegazioni alla testata slovena Jutarnji list: “Dopo un incontro d’affari sono stato invitato a una festa e ho accettato. Quando è arrivata la polizia ci hanno invitato a un colloquio, in cui io ho spiegato che non conoscevo quella gente. E mi hanno dato subito dato il permesso di tornare a casa in Slovenia”. Ha parlato anche l’associazione degli arbitri sloveni, per bocca del suo presidente Vlado Sajn: “È una coincidenza che si sia trovato lì. Ma la macchia sulla sua reputazione può creargli problemi”.​@AleDigio89