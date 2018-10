Durante il precampionato si era dimostrato un potenziale fenomeno: le prendeva tutte, tanto che i compagni non volevano mai averlo contro in partitella. Insomma, alla vigilia dell'esordio in Serie A, Alban Lafont era la nota più lieta dell'estate viola. La Fiorentina lo aveva prelevato contro ogni aspettativa dal Tolosa ed era pronta a goderselo. Lui, all'arrivo in Toscana, aveva chiamato Sebastian Frey per consigli e trucchi del mestiere. Le incertezze, fino a ora, hanno però regnato. Anche contro il Torino, il tiro di Aina ha sbattuto sul suo palo, prima di carambolargli addosso e finire in rete: sfortuna, ma anche velleità. Il risveglio nei minuti successivi, dove con tre parate ha permesso alla formazione di Stefano Pioli di uscire parzialmente indenne dal 'Grande Torino'. E Stefano Pioli si augura di poter finalmente avere il numero 1 che si aspettava.