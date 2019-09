Giovedì pomeriggio è programma il Consiglio d'amministrazione nella sede dell'Inter, che annuncerà la data dell'assemblea dei soci prevista a fine ottobre.

Intanto dalla Cina rimbalzano nuove indiscrezioni sul main sponsor per la maglia nerazzurra. Secondo il quotidiano sportivo Titan Sports, Pirelli (accordo in scadenza nel 2021) potrebbe lasciare posto a Hengchi, le nuove vetture elettriche del gruppo Evergrande. Fondato da Xu Jiayin, presente settimana scorsa a San Siro con il patron di Suning, Zhang Jindong in occasione del pareggio con lo Slavia Praga in Champions League.