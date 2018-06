L’insostituibile in bilico. Il futuro di José Callejon al Napoli è un rebus di difficile soluzione. Una nebulosa avvolge lo spagnolo: permanenza all’ombra del Vesuvio o addio, dopo cinque lunghi anni? Diversi fattori influenzano una sceneggiatura ancora lontana dall’essere completamente scritta.



FATTORE ANCELOTTI - Un pretoriano di Sarri, inossidabile estimatore dei tagli e della qualità del gioco senza palla dell’ex Real Madrid. Titolare in ogni singola partita dell’ultimo campionato, per Callejon le cose potrebbero rapidamente cambiare con l’arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti. Lo sbarco del tecnico emiliano a Madrid, nel giugno del 2013, portò alla cessione del classe ’87 in Italia, alla corte dell’allora tecnico Benitez. Non è da escludere che la storia possa ripetersi. Ancelotti ha un’idea di calcio diversa rispetto a Sarri, più che come sistema di gioco come richieste al reparto offensivo. Inoltre, secondo quanto appreso da calciomercato.com, la rassicurante telefonata di presentazione che il nativo di Reggiolo ha fatto a gran parte della rosa non è arrivata al numero 7 azzurro. Un silenzio che parla più di molte parole.



INTRIGO CLAUSOLA - Callejon è legato al Napoli da un contratto da 3 milioni di euro annui, in scadenza nel 2020. Nell’attuale accordo, sottoscritto nel luglio del 2016, è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, valida sia per l’Italia che per l’estero, che però scadrà tra pochissimi giorni, il 30 giugno. La volontà del giocatore, in questi giorni in vacanza a Formentera, è chiara: vuole rimanere a Napoli. Le intenzioni della società non sono altrettanto limpide: le idee di Ancelotti saranno determinanti, e potrebbero inevitabilmente condizionare lo spagnolo, che ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Se il Milan al momento si è defilato in attesa di capire la portata che avrà sul mercato la sanzione dell’UEFA, l’interesse del Chelsea, che presto potrebbe essere guidato da Sarri, è sempre vivo. Il toscano, divenuto negli ultimi anni vero e propio mentore per Callejon, vorrebbe portare con sé a Londra anche Albiol, gestito dallo stesso agente dell’esterno (Quillon). Come detto, per sfruttare la clausola rescissoria i giorni ancora a disposizione sono pochi e, qualora scadesse, sarebbe obbligatorio intavolare una trattativa diretta con De Laurentiis. Non sempre la strada più semplice da percorrere.