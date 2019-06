Dalla Colombia sono sicuri, James Rodriguez sarà un nuovo calciatore del Napoli. Ecco quanto diffuso su Twitter da ESPN Colombia: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, e senza un posto al Real Madrid, il colombiano andrà in prestito al Napoli". il Real Madrid nelle scorse ore aveva aperto alla formula gradita dai partenopei, il prestito con diritto di riscatto: a queste condizioni, può arrivare a breve la chiusura dell'affare, dato che James, come anticipato da Calciomercato.com, ha da tempo detto si al Napoli.



I DETTAGLI - Carlo Ancelotti lo ha scelto, ne ha tessuto le lodi al presidente De Laurentiis e ha parlato con Jorge Mendes, procuratore del colombiano: i madrileni sono pronti a salutare il classe '91, che non rientra nei piani di Zidane. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il procuratore ha già raggiunto l'accordo con la società partenopea: per James è pronto in caso di riscatto un quinquennale da circa 5,5- 5,8 milioni a stagione, più bonus di facile realizzazione, con un contratto dunque spalmato su più anni a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle attualmente percepite.