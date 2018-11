L’annataper intenderci. Ma ora l’universo bleu sta apprezzando anche il talento di un altro venticinquenne: Alassanecresciuto neldopo un breve passaggio all’in, è esploso definitivamente la scorsa stagione sotto la sapiente guida di Lucien, al- Pagato dai rossoneri appenagli inizi in costa azzurra per Plea non sono stati facili,che ne hanno condizionato il rendimento. Ma questo ragazzotto di un metro e ottanta si è ripreso tutto con gli interessi. In che modo?con Gli Aquilotti. Fondamentale è stato Favre che ha spinto Pléa a lavorare tanto sullo stop di palla, aspetto da non sottovalutare per un giocatore rapido e tecnico come lui. Importante l’aiuto anche di Mario“Se sto segnando tanto è merito anche di Mario, a Nizza mi dava molti consigli” così dice Alassane per giustificare i suoi 8 gol che gli valgono, davanti a gente del calibro di Reus, Alcacer, Lewandoski e Werner.- Le sirene estive lo hanno portato alpreferito a club di Premier e Liga, dove giocaLa squadra del basso Reno se l’è assicurato versandonelle casse dei francesi, ma c’è da giurarci che questa cifra si sia già innalzata. Soprattutto dopo l’ultima settimana. Werder Brema-Borussia Monchengladbach finisce 1-3 con la tripla firma ospite di Pléa, ma manca ancora la ciliegina sulla torta.. L’attaccante aveva vestito la maglia della nazionalegiocando con Pogba e Varane. Ora di nuovo compagni, ma in nazionale maggiore.- E in ritiro c’è stato anche il rito propiziatorio con Alassane e Ferland Mendy del Lione intenti a cantare a cena davanti a tutto il gruppo, come testimoniato da un video sul profilo Instagram della selezione bleu.al secondo posto, a meno quattro dal Borussia Dortmund. Quel Borussia Dortmund che sfiderà alla diciassettesima giornata al Signal Iduna Park e chissà che nella testa di Pléa non baleni l’idea di tirare. Nel frattempo…benvenuto tra i grandi Alassane.