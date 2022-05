Non è un gran momento per Ilary Blasi, che nonostante la conduzione de L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5 è finita al centro delle polemiche per alcune frecciatine lanciate all'inviato della trasmissione Alvin. Tra i due c'è un'amicizia che dura da vent'anni, ma secondo molti i rapporti si sarebbero incrinati e non è escluso che possano anche non arrivare insieme alla fine del programma. Non sono mesi felici per la presentatrice, che prima era finita al centro della cronaca rosa per la presunta fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, e ora per la fine dell'amicizia con Alvin. Lei non risponde e sorride sui social, facendo impazzire tutti i suoi follower.



