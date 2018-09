I tre interisti saranno in campo dal 1' nell'impegno in Nations League che vedrà la selezione di Dalic opposta alla Spagna, nel match in agenda martedì 11 settembre alle ore 20.45. Secondo Vecernji, Sime Vrsaljko sarà titolare nella difesa a quattro, con Marcelo Brozovic che riconquista il posto in mediana in compagnia di Modric e del rientrante Rakitic. Ivan Perisic, in gol contro il Portogallo, partirà dal 1' nel tridente offensivo completato da Pjaca e dall'ex Inter Livaja.