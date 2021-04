Calcio e musica vanno sempre avanti a braccetto. Ve l'abbiamo raccontato durante l'ultimo Festival di Sanremo, con tante storie nelle quali il pallone era protagonista sul palco dell'Ariston, ma calcio e musica sono anche al centro del mondo di Porto Leon, un ragazzo romano - zona Balduina - e romanista per il quale la Curva sud dell'Olimpico è una seconda casa. Oggi è uscito il suo nuovo singolo San Pietro per Sbaglio Dischi/The Orchard. E' un omaggio agli Stooges, un racconto di una serata allucinante e alcolica con il quale Porto Leon si presenta come ultima rockstar italiana.



G PILLOLA - Tra gli artisti emergenti da segnalare c'è anche G Pillola, un ragazzo di Genova trasferito a Torino che nonostante i grandi successi con la trap ha deciso di passare a un genere musicale più contaminato e votato all'aspetto live.