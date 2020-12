Una nuova moda ha preso piede a Milano fra influencer e personaggi dello showbiz e sta dando ampio scalpore perché in periodo di emergenza Covid fa strano vedere immagini di feste e celebrazioni. Come? Con dei party organizzati all'interno degli hotel.



La notizia, riportata anche da Repubblica ha iniziato a circolare per colpa di alcune note influencer fra cui Elisa De Panicis (all'attivo un flirt con il terzino del Milan Theo Hernandez), l'ex di Simone Zaza Chiara Biasi e la coppia di amiche Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio su cui tanti rumors ci sono di relazioni con vip del nostro calcio del calibro di Borriello e non solo.



La pratica vede i protagonisti dei party prenotare singolarmente stanze d'albergo con cena annessa. Una volta registratisi presso le strutture gli ospiti chiedono agli albergatori di poter cenare insieme, a gruppi al massimo di 4 persone (secondo dpcm). I tavoli però sono spesso vicini e con l'andare della serata da 4 si passa ad 8 senza il consenso degli albergatori che poco fanno o possono fare per vietarlo.



Le foto e le stories postate sui social dalle protagoniste hanno ovviamente fatto il giro del web (tutte si difendono confermando che è tutto lecito e che tutto è fatto in massima sicurezza) e noi ve le mostriamo nella nostra gallery insieme ad altre in cui si mostrano in tutto il loro splendore.