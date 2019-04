Dallo slogan 'Mai stati in B', che fece sorridere tutta Italia in occasione della sfida contro l'Inter, alle magliette con la scritta 'Siamo in B'. Nel giro di un anno la storia del Pordenone si è completamente ribaltata, con i friulani che dopo il miracolo sfiorato in Coppa Italia a San Siro non hanno più smesso di sorprendere. Questa stagione, infatti, i neroverdi hanno dominato in lungo e in largo il Girone B prendendo in mano fin dalle battute iniziali le redini della classifica e conservando un buon distacco dalle inseguitrici fino alla fine. Una vittoria netta e rotonda che fa il paio con la sconfitta, decisiva, patita dalla Juvetus U23, che ha visto sfumare il sogno di raggiungere i playoff nella giornata della festa del Pordenone.



FALLIMENTO? - La sconfitta rimediata in casa con la Virtus Entella, guarda caso una delle due squadre che si sta giocando la vittoria del Girone A con il Piacenza, è costata l'esclusione dai playoff ai giovani talenti bianconeri. Il campionato dell'U23, infatti, è finito questa giornata, a quota 42 punti (grazie al successo a tavolino contro Pro Piacenza), 3 lunghezze dietro il Pontedera decimo, a pari punti con l'Alessandria. Il bilancio della stagione, nonostante questo risultato deludente, non può considerarsi fallimentare. Non sotto tutti gli aspetti quantomeno. Perché la Juventus U23 era al debutto in campionato completamente diverso rispetto a quello che sono stati abituati a giocare in passato i ragazzi di Zironelli, che hanno comunque saputo giocarsela quasi sempre alla pari, anche contro le avversarie più forti. Certo, resta il fatto dell'esclusione dai playoff, ma la realtà è che l'esperienza ha giocato un ruolo fondamentale. Il bilancio del primo anno, quindi, non è del tutto negativo, anzi. La speranza è che la stessa Juventus non veda questo risultato come un fallimento, perché le prospettive di crescita per le squadre U23 resta davvero interessante, sia sotto il profilo della crescita dei giovani, sia perché permetterebbe alla Serie C di contare su realtà ben più solide dal punto di vista economico.



GIRONE A - Finale al cardiopalma per la prima posizione, con Piacenza ed Entella che si giocheranno il tutto per tutto nell'ultimo turno di campionato, in cui affronteranno rispettivamente due avversarie ostiche come Siena e Carrarese. Tabellone per i playoff che, del resto, è quasi completato, all'appello manca solo l'ultima squadra che sarà una tra Pontedera ed Alessandria, separate da tre punti ed impegnate contro Lucchese e Albissola. Nulla da fare in zona playout per Cuneo e Lucchese, che sono destinate a giocarsi la permanenza in C nella post season.



Risultati: Pro Vercelli-Pro Piacenza 3-0 (risultato a tavolino); Albissola-Lucchese 1-1; Arezzo-Gozzano 2-; Arzachena-Pistoiese 0-0; Carrarese-Cuneo 3-0; Juventus U23-Virtus Entella 0-2; Novara-Robur Siena 2-2; Piacenza-Olbia 3-2; Pontedera-Alessandria 1-; Pro Patria-Pisa 1-2.



Classifica: Piacenza 74, Entella 72, Pisa 66, Pro Vercelli 64, Carrarese 62, Arezzo 61, Siena 60, Pro Patria 56, Novara 50, Pontedera 45, Juventus U23 42, Alessandria 42, Olbia 35, Pistoiese 35, Arzachena 34, Gozzano 33, Albissola 28, Cuneo 23, Lucchese 17.



GIRONE B - Tutti i giochi si sono ormai chiusi, con la zona playoff completata dalla Fermana decima. Restano aperte la lotta al terzo posto, con Imolese e Feralpisalò a quota 61 e quella al quinto posto, con il Monza che ha due punti di vantaggio sul Suditrol e tre sul Ravenna.Tutto apertissimo, invece, in zona retrocessione con il Fano a 35 punti, Rimini, Renate e Virtus Verona a 38. Corsa, insomma, ancora nel vivo, con l'ultimo turno che sarà decisivo per capire chi dovrà dire addio alla Serie C e chi, invece, potrà giocarsi le proprie chance ai playoff. Risultati: Imolese-Sudtirol 2-0; Vicenza-Alma J.Fano 2-0; Monza-Fermana 3-0; Pordenone-Giana Erminio 3-1, Renate-Feralpisalò 2-3; Sambenedettese-Gubbio 3-1; Ternana-Ravenna 1-0; Triestina-Teramo 3-2; Virtus Verona-Albinoleffe 1-2; Vis Pesaro-Rimini 0-0.



Classifica: Pordenone 72, Triestina 67, Imolese 61, Feralpisalò 61, Monza 57, Sudtirol 55, Ravenna 54, Vicenza 48, Sambenedettese 47, Fermana 47, Ternana 43, Albinoleffe 43, Teramo 42, Giana Erminio 41, Vis Pesaro 41, Gubbio 41, Virtus Verona 38, Renate 38, Rimini 38, Alma Fano 35.



GIRONE C - Con la Juve Stabia già promossa da una settimana, il Trapani non molla e vince anche contro la Paganese, ribadendo la propria voglia di fare bene fino al termine della stagione e, soprattutto, ai playoff. Si fermano, invece, Catania e Catanzaro, con gli etnei che mantengono 3 punti di vantaggio sui calabresi. Nelle zone meno nobili della classifica, già da tempo è stato decretato che Bisceglie e Paganese andranno ai playout, mentre per quanto riguarda i playoff c'è ancora speranza per Viterbese, Rende e Cavese che si giocheranno l'ultimo posto disponibile.



Risultati: Matera-Juve Stabia 0-3; Casertana-Potenza 0-0; Cavese-Catania 2-2; Rieti-Monopoli 1-1; Siracusa-Catanzaro 1-; Trapani-Paganese 2-1; Vibonese-Reggina 0-2; Francavilla-Bisceglie 2-1; Viterbese-Rende 1-; Riposa: Sicula Leonzio



Classifica: Juve Stabia 77, Trapani 73, Catania 64, Catanzaro 61, Potenza 54, Francavilla 52, Reggina 52, Monopoli 48, Casertana 48, Rende 47, Cavese 47, Viterbese 45, Sicula Leonzio 42, Vibonese 42, Rieti 38, Siracusa 35, Bisceglie 26, Paganese 20.